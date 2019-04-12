واشنطن تشرع في تخفيض قواتها في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية بدء خفض القوات الأميركية في سوريا تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة شون روبرتسون الخميس بأن البنتاغون سيبقي على 400 جندي مقسمين بين قاعدة التنف الحدودية ومنطقة سرية في شمال شرق البلاد.

وقال مراسل "الحرة" في البنتاغون إن وزارة الدفاع أعلنت أن القوات التي بدأت مغادرة سوريا تتوجه إلى قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار العراقية.

وأضاف أن البنتاغون حرص على عدم كشف زمان ومكان سحب تلك القوات، إلا أنه أكد التزام قوات التحالف بدعم شركائها داخل سوريا وتقديم كل الدعم لهم من إسناد جوي ومعلومات استخباراتية لو تعرضوا لهجوم.

يذكر أن الرئيس ترامب أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2018 عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا والبالغ عددهم ألفي جندي معظمهم من أفراد القوات الخاصة، بعد الانتصار في الحرب على داعش.