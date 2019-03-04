البنتاغون يعلن نشر نظام 'ثاد' في إسرائيل

أعلنت واشنطن نشر نظام "ثاد" الدفاعي في إسرائيل، حسب ما ذكرت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط ريبيكا ريباريتش في بيان.

ونظام "ثاد" هو نظام الدفاع الجوي والصاروخي الأكثر تقدما في العالم.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تعتبر استجابة للتهديدات الإيرانية وتأكيدا على تعاون الولايات المتحدة وإسرائيل في حماية المصالح المشتركة.

وأضاف أن نشر نظام "ثاد" في إسرائيل دليل على التزام الولايات المتحدة المستمر بأمن إسرائيل الإقليمي.

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بمشاركة منظومة ثاد الأميركية المضادة للصواريخ البالستية في مناورات للدفاعات الجوية الإسرائيلية تستمر شهرا.