البنتاغون يعلن تنفيذ أول غارة بطائرة 'إف-35'

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس تنفيذ أول ضربة جوية باستخدام طائرات " أف-35" المتطورة والتي تعد أغلى طائرة مقاتلة في التاريخ.
وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان إن الضربة نفذت ضد أهداف تابعة لحركة طالبان في إقليم قندهار شمال أفغانستان.
.@USMC F-35B, Lightning II, conducted its first combat strike in the #CENTCOM area of responsibility in support of Operation Freedom's Sentinel in Afghanistan, Sept. 27. @US5thFleet @Official13thMEU https://t.co/ixudIvnNat pic.twitter.com/0snWzr5ZJL— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 27, 2018
وأضاف البيان أن "الطائرة أف -35 بي نفذت ضربة جوية ناجحة لدعم عمليات التطهير الأرضي"، من دون ذكر عدد الطائرات التي شاركت في العملية.
وتتميز " أف-35" بقدرتها على الإقلاع في وقت قصير وتنفيذ هبوط عمودي (كالمروحية)، وتنتمي للجيل الخامس من الطائرات الحربية، كما أنها تجمع بين السرعة وإمكانية تلافي أجهزة الرادار.