البنتاغون يعلن تنفيذ أول غارة بطائرة 'إف-35'

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس تنفيذ أول ضربة جوية باستخدام طائرات " أف-35" المتطورة والتي تعد أغلى طائرة مقاتلة في التاريخ.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان إن الضربة نفذت ضد أهداف تابعة لحركة طالبان في إقليم قندهار شمال أفغانستان.

وأضاف البيان أن "الطائرة أف -35 بي نفذت ضربة جوية ناجحة لدعم عمليات التطهير الأرضي"، من دون ذكر عدد الطائرات التي شاركت في العملية.

وتتميز " أف-35" بقدرتها على الإقلاع في وقت قصير وتنفيذ هبوط عمودي (كالمروحية)، وتنتمي للجيل الخامس من الطائرات الحربية، كما أنها تجمع بين السرعة وإمكانية تلافي أجهزة الرادار.