Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

صورة: إيران أسقطت الدرون فوق المياه الدولية

صورة نشرها البنتاغون تظهر خارطة الطائرة المسيرة وإحداثياتها

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خريطة لمسار الطائرة المسيرة وإحداثيات تحركاتها وقال إنها تظهر استهداف إيران لها في المياه الدولية وليس داخل إيران، ردا على اتهام إيران بأن الطائرة كانت قد "انتهكت المجال الجوي الإيراني".

صورة نشرها البنتاغون تظهر خارطة الطائرة المسيرة وإحداثياتها
صورة نشرها البنتاغون تظهر خارطة الطائرة المسيرة وإحداثياتها

وكان البنتاغون قد نشر رسما بيانيا يوضح موقع الطائرة على خارطة مضيق هرمز الذي تمر منه خمس شحنات النفط العالمي.

وصرح البنتاغون في مؤتمر عبر الفيديو مع المكتب الإعلامي في البنتاغون بأنه "وقت اعتراضها، كانت الطائرة آر كيو-4 على ارتفاع شاهق، وعلى بعد حوالى 34 كلم من أقرب نقطة برية على الساحل الإيراني".

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG