البنتاغون ينشر لقطات من عملية قتل البغدادي

نشرت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، صورا ومقتطفات من عملية قتل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي، وذلك خلال عملية شنتها قوات أميركية خاصة في إدلب شمالي سوريا، السبت الماضي.

ونشرت اللقطات خلال مؤتمر صحفي لقائد القيادة الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي.

وأضاف الجنرال ماكينزي أن "الخطة أخذت بالاعتبار وجود أطفال في المجمع" وتابع أن القوات المداهمة عملت على "تأمين الوثائق التي حصلنا عليها" وأكد أستخدام متفجرات "لتدمير المجمع ومحتوياته بعد العملية".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن، الأحد الماضي، أن البغدادي فجّر حزاما ناسفا ليقتل نفسه، عندما اقتربت القوات الأميركية من مخبئه.

وقال ترامب إن البغدادي الذي نصب نفسه "خليفة" على "دولة إسلامية" تحكمت في وقت من الأوقات بمصائر سبعة ملايين شخص على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتد بين سوريا والعراق، عام 2014، قتل "مثل كلب".

وأكد "لم يمت بطلا بل جبانا، كان يبكي وينتحب ويصرخ وهو يركض في نفق مسدود" حفر لحمايته، مضيفا أنه فجر "سترته" الناسفة بعدما اصطحب ثلاثة من أولاده إلى النفق فقتلوا معه.