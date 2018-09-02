البنتاغون يوقف 300 مليون دولار مساعدات لباكستان

قررت وزارة الدفاع الأميركية إلغاء مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار.

وعلقت الوزارة المساعدات سابقا بسبب ما وصفته بفشل إسلام أباد في اتخاذ إجراء حاسم ضد المتشددين.

وتتهم واشنطن إسلام آباد بتوفير ملاذ آمن للمسلحين الذين يشنون حربا منذ 17 عاما في أفغانستان، وهو اتهام تنفيه باكستان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهد في بداية هذا العام بوقف المساعدات لباكستان والتي تجاوزت 33 مليار دولار على مدى 15 عاما، وقال حينها إن واشنطن لم تحصل في مقابل هذه المساعدات على شيء سوى الخداع والأكاذيب.

وأغلقت باكستان قنصليتها مؤقتا في مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان السبت، إذ يلقي البلدان باللوم على بعضهما البعض في إيواء متشددين على طول الحدود.