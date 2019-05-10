البنتاغون يخصص 1.5 مليار دولار للجدار الحدودي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة اعتزامها تخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل بناء جدار بطول 80 ميلا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وقال القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان إن المبلغ تم اقتطاعه من مدخرات في عدد من البرامج الدفاعية، بما فيها برنامج يدعم الجيش وقوات أمنية أخرى في أفغانستان.



وكان البنتاغون قد حول مليار دولار من حسابات ميزانية أفراد الجيش لدعم بناء الجدار.



والمبلغ الإجمالي المجمع البالغ 2.5 مليار دولار يأتي بمثابة استجابة لإعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية على الحدود.

وقال شاناهان الذي سيزور منطقة حدودية السبت، إن تحويل الأموال يؤكد أن البنتاغون "ملتزم كليا" بمعالجة أزمة الحدود.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد استخدم حق النقض (فيتو) ضد محاولة الكونغرس إلغاء حالة الطوارئ.

ومن المتوقع أن يحول البنتاغون أيضا ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من ميزانيات الإنشاءات العسكرية للمساهمة في تمويل بناء الجدار، وفق وكالة أسوشييتد برس التي أوضحت أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطط بعد.