البوليساريو ترحب بدعوة أممية إلى مباحثات

رحبت جبهة البوليساريو الأحد بدعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر إلى مباحثات يومي الرابع والخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل في جنيف تشارك فيها الجبهة والمغرب والجزائر وموريتانيا.

وقال القيادي في البوليساريو محمد خداد: "سنرد في الوقت المناسب على مبعوث الأمم المتحدة. هذا خبر جيد".

وأفادت مصادر دبلوماسية بأنه تم تسليم الدعوات الجمعة، ومنح الأطراف الأربعة مهلة حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل للرد.

وقال مصدر دبلوماسي إن الأمر لا يتعلق بـ"اجتماع مفاوضات" بل بـ"طاولة نقاش" وفق "صيغة 2 زائد 2"، فمن جهة هناك طرفا النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، ومن جهة أخرى هناك الجارتان الجزائر وموريتانيا، حسب مصدر دبلوماسي آخر.

وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب والبوليساريو إلى عام 2008.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية قد التقى طرفي النزاع مطلع عام 2018 لكن على حدة. وفي نهاية حزيران/يونيو وبداية تموز/يوليو قام بجولة إقليمية شملت الجزائر العاصمة ونواكشوط ومدنا أخرى.