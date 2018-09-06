البيت الأبيض: اسألوا نيويورك تايمز

انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الخميس ما وصفته هوس وسائل الإعلام الأميركية بهوية كاتب المقالة المسيئة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء.

وحذرت ساندرز من أن التخمينات المتهورة حول هوية المسوؤل تلطخ سمعة آلاف الموظفين الذين يخدمون وطنهم ويعملون بفخر في إدارة ترامب.

وحثت ساندرز كل من يرغب في معرفة هوية الكاتب، الذي وصفته بالجبان والفاشل، على الاتصال بمكتب صحيفة نيويورك تايمز متهمة محرريها بالتواطؤ معه لنشر تلك المقالة.

وكان الرئيس دونالد ترامب رد مساء الأربعاء، بتغريده من كلمة واحدة على مقالة تنتقده بشدة كتبها "مسؤول كبير" في إدارته ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء بعدما حجبت اسمه.

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وغرد ترامب بالخط العريض متسائلا ما إذا كان ما تعرّض له هو فعل "خيانة؟".

وتضمنت مقالة المسؤول الكبير انتقادات واسعة للرئيس ترامب، تحدث فيها عن محاولاته مع سواه من المسؤولين في الإدارة الأميركية التصدي لما سماه "نهج ترامب المتهور وغير الفعّال" في قيادة البلاد.

وقد تبرأ مسؤولون كبار في إدارة الرئيس ترامب من المقالة ومن بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو.

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