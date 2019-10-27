البيت الأبيض: ترامب سيصدر بيانا هاما صباح الأحد

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيصدر بيانا صباح الأحد الساعة التاسعة بتوقيت واشنطن (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش).

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي في بيان "سيصدر رئيس الولايات المتحدة بيانا رئيسيا صباح غدا في تمام الساعة التاسعة من البيت الأبيض".

وجاء حديث المسؤول الأميركي بعد ساعة من تغريدة للرئيس ترامب على تويتر قال فيها إن "شيئا كبيرا حدث للتو" من دون ان يقدم أية تفاصيل إضافية.

وتأتي تغريدة ترامب وإعلان البيت الأبيض في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي ملفات حساسة داخليا وخارجيا في الآونة الأخيرة، منها المعركة التي يشنها الديمقراطيون ضده بعد كشف تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها في شهر مايو الماضي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تتنافى، بحسبهم، مع قيم أميركا السياسية

حيث يسعى الديمقراطيون إلى عزل ترامب من منصبه، وبدأوا بإجراء تحقيق حول هذه القضية.

أما خارجيا فتعد ملفات الانسحاب الأميركي من سوريا والنزاع مع إيران والحرب التجارية مع الصين من أهم الملفات التي يترقب العالم أي تحركات وقرارات للبيت الأبيض بشأنها.