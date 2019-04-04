البيت الأبيض: ترامب لا يزال يرغب بنشر تقرير مولر

أكد نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي الخميس أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يرغب في نشر التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر وفقا لما يسمح به القانون ويضمن حماية سرية المصادر والوسائل المعتمدة في التحقيق.

وأضاف غيدلي أن الرئيس ترامب يدرك أن نشر التقرير لن يكون كافيا لإرضاء الديمقراطيين الذين يرغبون في تمديد هذا الجدل لأهداف سياسية، على حد تعبيره.

وأعلن وزير العدل الأميركي بيل بار في 29 آذار/مارس أن تقرير مولر الذي حقق لعامين بشأن علاقات محتملة بين الحملة الانتخابية للرئيس ترامب وروسيا، سينشر بحلول منتصف نيسان/أبريل.

وبحسب ملخص من أربع صفحات للتقرير نشره بار فإن التحقيق لم يجد أي أدلة تثبت حصول تنسيق بين فريق ترامب وموسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2016.