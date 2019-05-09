البيت الأبيض: شاناهان وزيرا للدفاع

يعتزم الرئيس دونالد ترامب تسمية باتريك شاناهان ليكون وزير الدفاع الثاني في إدارته.

ويقود الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوينغ وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) كوزير بالنيابة منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي، وهو ترتيب غير معتاد للغاية للمنصب الأكثر حساسية في الإدارة.

وفي السياق، قالت سارة ساندرز، المسؤولة الإعلامية للبيت الأبيض، "لقد أثبت شاناهان خلال الأشهر القليلة الماضية أنه أكثر من مؤهل لقيادة وزارة الدفاع، وسيواصل القيام بعمل ممتاز".

ويتمتع شاناهان، البالغ من العمر 56 عاما، بخبرة كبيرة في صناعة الدفاع، لكن خبرته قليلة في العمل الحكومي.

وحل شاناهان محل وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية والذي استقال في كانون الأول/ديسمبر.