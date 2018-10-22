البيت الأبيض: شرق أوسطيون ضمن قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى

قال البيت الأبيض الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لديه أدلة تثبت أن أشخاصا من أصول شرق أوسطية يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية موجودون ضمن قافلة مهاجرين قادمة من دول أميركا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز أن "10 إرهابيين مشتبه بهم أو معروفين يحاولون التسلل عبر الحدود الأميركية كل يوم".

وكان الرئيس دونالد ترامب قال في وقت سابق إن "أفرادا من الشرق الأوسط وعناصر في عصابات" موجودون ضمن قافلة المهاجرين القادمين من الهندوراس.

وتضم القافلة نحو سبعة آلاف شخص موجودون حاليا في المكسيك ويحاولون الوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة.