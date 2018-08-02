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البيت الأبيض: لا قمة ثانية مرتقبة مع كيم

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز

أعلن البيت الأبيض الخميس أن من غير المتوقع تنظيم قمة ثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "في الوقت الحالي" بعد لقائمها الأول في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "ليس هناك لقاء ثان مدرج على جدول الأعمال في الوقت الحالي" بعدما قال الرئيس ترامب صباح الخميس، في تغريدة شكر فيها كيم على إعادة رفات عسكريين قاتلوا في الحرب الكورية، "شكرا على رسالتك الودية.. أتشوق لرؤيتك ثانية".

وكانت رفات عشرات العسكريين الأميركيين ممن قضوا في الحرب الكورية (1950-1953)، وصلت إلى ولاية هاواي الأربعاء قادمة من كوريا الشمالية.

وقد أقيمت مراسم رسمية في قاعدة بيرل هاربر هيكام في الولاية، بحضور عائلات، ونائب الرئيس مايك بنس.

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