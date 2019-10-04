البيت الأبيض: لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية والازدهار

مراسل الحرة

أعلن البيت الأبيض دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق تعاون لمليء وإدارة "سد النهضة الإثيوبي".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان الخميس إن "لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار".

وأضافت أن الإدارة الأميركية تدعو جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون ذلك الحق ويحترم حصة كل دولة من مياه نهر النيل، على حد تعبير البيان.

وكان وزراء المياه وخبراء في دول مصر وإثيوبيا والسودان قد عقدوا اجتماعا في القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية بعد الاجتماع تعثر المفاوضات بينها وبين إثيوبيا حول الملف.

وأشارت تقارير إلى وجود خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف.