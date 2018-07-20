البيت الأبيض: نرفض مقترح بوتين حول أوكرانيا

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة رفضت مقترحا طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل النزاع في شرق أوكرانيا.

وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لـ "الحرة" أن اقتراح بوتين الذي جاء خلال القمة التي جمعته بالرئيس دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي يقضي بإجراء استفتاء في شرق أوكرانيا كوسيلة لحل النزاع في المنطقة.

وأضاف المسؤول أن نتائج أي استفتاء في منطقة دونباس التي لا تخضع لسيطرة حكومة كييف لن تحظى بالشرعية الدولية، مشيرا إلى أن اتفاقات مينسك المعنية بحل هذا النزاع لا تتضمن خيار الاستفتاء.

وسقط أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ نيسان/أبريل 2014 في صراع بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

والاشتباكات بين أطراف النزاع لا تزال مستمرة بصورة متقطعة رغم وقف شكلي لإطلاق النار وجهود دبلوماسية لإقرار السلام.