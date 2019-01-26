رحب البيت الأبيض بقرار الملحق العسكري لدى السفارة الفنزويلية في واشنطن العقيد خوسي لويس سيلفا الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.

واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي غاريت ماركي هذه الخطوة نموذجا لدور الجيش في حماية النظام الدستوري في فنزويلا بدل دعم نظام ديكتاتورى ومساعدته في قمع شعبه، في إشارة الى الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو.

وحث ماركي العقيد سيلفا على تشجيع باقي أفراد الجيش على التخلي عن ولائهم لنظام مادورو.

وكان الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا قد أعلن في وقت سابق السبت أنه لم يعد يعترف بنيكولاس مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، داعيا "أشقاءه العسكريين" لتأييد خوان غوايدو الذي أعلن نفسه "رئيسا بالوكالة" للبلاد.

وقال الكولونيل إن "مكتب الملحق العسكري لا يعترف بالرئيس نيكولاس مادورو ويعتبره مغتصبا للسلطة، ويعترف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا بالوكالة (...) هذا الموقف يتفق مع دستور فنزويلا وقوانينها، وأنا دعوت أشقائي العسكريين لتأييد غوايدو".