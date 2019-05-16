البيت الأبيض يرفض 'محاكمة صورية' لترامب

أعلن البيت الأبيض الأربعاء رفضه التعاون مع لجنة في مجلس النواب بشأن التحقيق الروسي، متهما الديمقراطيين بالسعي لإجراء "محاكمة صورية" للرئيس دونالد ترامب.

وأرسل محامي البيت الأبيض بات سيبولون رسالة إلى جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، يعلن فيها رفض الرئاسة طلب اللجنة تزويدها وثائق وإفادات تتعلق بالتحقيق الروسي.

وقال المحامي في رسالته إنه لا يحق للجنة "مضايقة خصومها السياسيين" أو أن "تقوم من دون إذن بإعادة إجراء" التحقيق الذي أنجزه الآن المحقق الخاص روبرت مولر.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم الكشف عن هويته إن مطالب نادلر "ليست سوى مضايقة للرئيس" و"نوعا من محاكمة صورية".

وقال المسؤول البارز في الرئاسة الأميركية إن التحقيق في تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة دونالد ترامب "أجري بطريقة مثالية" و"المشكلة هي أن نادلر لا يروق له ما خلص إليه" التحقيق.

وكان ترامب قال إنّ تقرير مولر برأه من تهم التواطؤ مع روسيا، لكن الديمقراطيين يريدون التحقيق في ما إذا كان الرئيس الجمهوري سعى إلى عرقلة سير العدالة.

وقال وزير العدل وليام بار في ملخص للتقرير من أربع صفحات تسلمه الكونغرس في 24 آذار/مارس إن الأدلة غير كافية لاتهام الرئيس بعرقلة سير العدالة.

وتعتزم لجنة العدل في مجلس النواب استجواب مولر بشأن ما ذكره في تقريره عن هذه القضية.