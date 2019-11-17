البيت الأبيض يستنكر استخدام إيران "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين

ندد البيت الأبيض الأحد باستخدام السلطات الإيرانية "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين السلميين.

واستنكر البيت الأبيض في بيانه القيود التي فرضتها السلطة الإيرانية على الاتصالات والإنترنت.

وأكد البيان على وقوف الولايات المتحدة بجانب الشعب الإيراني في تظاهراته السلمية ضد النظام.

كما أكدت الخارجية الأميركية في بيان منفصل وقوفها إلى جانب تظاهرات الشعب الإيراني، التي عمت أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء إيران حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، عبر تغريدة نشرتها على حسابها، الأحد، إن "إيران لا تنفق مليارت الدولارات على بناء المدارس أو المستشفيات، وإنما تمول وكلائها من الإرهابين في الشرق الأوسط".

وكانت التظاهرات في إيران قد اندلعت مساء الجمعة، احتجاجا على قرار السلطات الإيرانية برفع أسعار البنزين.

ووسط انقطاع لخدمات الإنترنت، استطاع ناشطون إيرانيون رفع بعض الفيديوهات والصور التي تظهر مشاهد من الاحتجاج، مستخدمين إنترنت الأقمار الصناعية.

وقتل ما لا يقل عن عشرة مواطنين خلال التظاهرات حتى الآن، بسبب الرصاص الحي الذي تطلق قوات الأمن، فضلا عن قنابل الغاز المسيلة للدموع.