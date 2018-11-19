البيت الأبيض يعيد بطاقة مراسل سي أن أن بشكل دائم

سيعيد البيت الأبيض بطاقة اعتماد مراسل شبكة سي أن أن جيم أكوستا بشكل دائم، حسبما ذكرت المتحدثة سارة ساندرز.

وشددت ساندرز على ضرورة التزام أكوستا بقواعد جديدة لطرح الأسئلة خلال المؤتمرات الصحافية.

وتنص هذه القواعد التي نشرها البيت الأبيض على الالتزام بسؤال واحد لكل صحافي وعدم طرح سؤال إضافي سوى في حال سمح الرئيس الأميركي بذلك.

كما تلزم كل صحافي بإعادة الميكروفون بمجرد انتهاء الإجابة على سؤاله وإفساح المجال لزملائه.

وأعربت ساندرز عن أسفها للاضطرار إلى وضع هذه القواعد بدل الاعتماد على مهنية المراسلين المعتمدين في البيت الأبيض للحفاظ على الانضباط خلال المؤتمرات الصحافية.