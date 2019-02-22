البيت الأبيض يكرم أميركيين أفارقة

نظم البيت الأبيض الخميس احتفالا بمناسبة شهر تاريخ الأميركيين الأفارقة الذي يذكر بالأدوار المهمة التي لعبها الأميركيون من أصل إفريقي في تشكيل تاريخ الولايات المتحدة.

وقام الرئيس دونالد ترامب بتكريم مجموعة من الأميركيين الأفارقة المتميزين، وتم التعريف على شخصيات قدموا مساهمات في مجالات مختلفة.

وقال ترامب في الحفل الذي حضرته السيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس مايكل بنس وقرينته: "نحن هنا لتكريم المساهمات غير العادية للأميركيين الأفارقة في كل جانب من جوانب الحياة الأميركية والتاريخ والثقافة".

وأضاف أن الأميركيين الأفارقة قاموا منذ الأيام الأولى لهذه الأمة، بالارتقاء وإلهام دولتنا.. ونحن هنا جميعا اليوم في قاعة واحدة في البيت الأبيض".

وكانت من بين الحضور كاثرين توني التي احتضنت الرئيس ترامب لتشكره على توقيعه على مشروع قانون إصلاح العدالة الجنائية الذي ساعدها على الفوز بحريتها بعد سجن دام 16 عاما.