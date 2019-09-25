البيت الأبيض يكشف فحوى مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني

أفرج البيت الأبيض الأربعاء عن مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلودومير زلينيكسي.

وجاء ذلك بعد إطلاق الديموقراطيين تحقيقا لعزل ترامب بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن.

وحسب مضمون المكالمة، قال ترامب لنظيره الأوكراني: "هناك الكثير من الحديث حول بايدن وابنه، أن بايدن أوقف الملاحقة القضائية والجميع يريد أن يعرف ماذا حدث في هذا الأمر".

واقترح ترامب على نظيره الاوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الاميركي بيل بار.

وتفجرت القضية في أعقاب شكوى من عميل سري في الاستخبارات الأميركية بشأن محادثة هاتفية بين ترامب وزيلنسكي في 25 يوليو.

وسعيا للتصدي لاحتمالات إجراءات العزل أعلن ترامب الثلاثاء أنه سيكشف عن فحوى المكالمة.