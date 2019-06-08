محادثات أميركية صينية في اليابان

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن السبت إنه يعتزم التحدث على انفراد مع محافظ البنك المركزي الصيني حول ملف التجارة بين البلدين على هامش محادثات التمويل السنوية لمجموعة الـ20 في جنوب اليابان، ولكن ليس لديه رسالة مباشرة لإيصالها.



ومن المقرر أن يعقد منوشن ورئيس بنك الشعب الصيني يي قانغ محادثات روتينية حول مختلف القضايا، ثم ينفصلان لمناقشة التجارة بينهما.

وأشار إلى أن يي شارك في المحادثات المتوقفة الآن بين واشنطن وبكين حول النزاع التجاري والتقني بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقال الوزير الأميركي للصحفيين في مدينة فوكوكا اليابانية "سيكون هذا لقاء فرديا مع الحاكم يي للتحدث معا عن القضايا التجارية"، مضيفا "أتوقع أن يكون التقدم الرئيسي في اجتماعات مجموعة الـ20 للرؤساء".



وقال إنه لا توجد خطط لإجراء محادثات تجارية في واشنطن أو بكجين قبل أن يجتمع الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ في أوساكا لحضور قمة مجموعة العشرين يومي 28 و29 يونيو/حزيران.



وبدأت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على واردات البضائع الصينية منذ حوالي عام، متهمة بكين باستخدام وسائل شرسة لإعطاء الشركات الصينية ميزة في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والسيارات الكهربائية.

وتعتقد الولايات المتحدة أن تلك التكتيكات شملت اختراق أجهزة كمبيوتر خاصة بشركات أميركية لسرقة أسرار تجارية، وإجبار الشركات الأجنبية على تسليم تكنولوجيا حساسة في مقابل الوصول إلى السوق الصينية ودعم شركات التكنولوجيا الصينية بشكل غير عادل.



كما اشتكى ترامب مرارا من العجز التجاري الهائل الذي تعانيه أميركا مع الصين والذي سجل مستوى قياسيا بلغ 379 مليار دولار العام الماضي.



وتفرض الولايات المتحدة الآن رسوما بنسبة 25 في المئة على ما قيمته 250 مليار دولار من البضائع الصينية. وردت الصين باستهداف منتجات أميركية بقيمة 110 مليارات دولار، مع التركيز على السلع الزراعية.



وكان الجانب الأميركي يستعد لتوسيع الزيادات التعريفية بنسبة 25 في المئة على ما قيمته 300 مليار دولار أخرى من المنتجات الصينية، وأشار منوشن إلى أنه مستعد لاتخاذ هذه الخطوة إذا فشلت المفاوضات مع بكين. لكنه قال إن ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن هذا الأمر، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من التأخير اعتمادا على نتائج مناقشته مع شي في وقت لاحق من هذا الشهر.

