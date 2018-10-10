'التجسس الاقتصادي'.. واشنطن تتسلم عميلا صينيا

تسلمت الولايات المتحدة عميلا صينيا أوقف في بلجيكا ووجهت إليه تهمة محاولة الاستيلاء على أسرار صناعية لشركات طيران أميركية، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأربعاء.

وأوردت الوزارة في بيان أن عميلا في الاستخبارات الصينية اسمه يانجون زو أوقف في بلجيكا في الأول من نيسان/أبريل الماضي، وسلم الثلاثاء للولايات المتحدة حيث تم اتهامه بـ"محاولة القيام بتجسس اقتصادي".

والصيني متهم بأنه سعى، اعتبارا من 2013 وحتى توقيفه، إلى الحصول على معلومات عن العديد من شركات الطيران بينها "جنرال إليكترك أفييشن"، وقد تعرف على خبراء تستخدمهم هذه الشركات ودعاهم إلى الصين بحجة المشاركة في مؤتمرات جامعية.

وستتم محاكمته في سينسيناتي بولاية أوهايو حيث مقر "جنرال إليكترك أفييشن"، ويواجه عقوبة السجن حتى 15 عاما.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون ديمرز: "ليس هذا حادثا معزولا. إنه يندرج في إطار السياسة الاقتصادية للصين التي تتطور على حساب الولايات المتحدة".

وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل أن تحصد دولة ما لا تزرعه".

وكانت الشرطة الأميركية في شيكاغو قد أوقفت الشهر الماضي صينيا يشتبه بأن استخبارات بلاده كلفته جمع معلومات عن ثمانية أشخاص، يعمل بعضهم في قطاع الدفاع بموجب عقود.