التحالف: استهداف موقع 'درون' في صنعاء

أطلق التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن عملية عسكرية في محافظة صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران منذ 2015.

وأوضح التحالف في بيان أذاعته قناة الإخبارية السعودية أن العملية استهدفت "موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات الإطلاق"، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من الموقع.

وقال التحالف إنه اتخذ "إجراءات وقائية لحماية المدنيين".

وكان التحالف أعلن مرتين في 20 و31 كانون الثاني/ يناير الماضي عن استهداف مواقع تستخدم لصناعة أو تخزين أو إطلاق طائرات مسيرة من قبل المتمردين الحوثيين، وذلك بعد أيام من تبني الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أدى إلى سقوط سبعة قتلى.