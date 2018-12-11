التحالف: جهودنا ضد داعش مستمرة

قال الكولونيل جوناثان بايروم نائب قائد العمليات في قيادة التحالف الدولي في سوريا والعراق، إن العمليات المشتركة مع القوات العراقية والحلفاء السوريين متواصلة عبر تزويدهم بالدعم الاستخباراتي والحربي والمراقبة الجوية وبرامج التدريب.

وأضاف الكولونيل بايروم في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء مع مراسلي البنتاغون مباشرة من مقر قيادته في بغداد، أن القوات العراقية وبعد عام من إعلان القضاء على "داعش"، تواصل تنفيذ عمليات مطاردة فلول التنظيم في جيوب جغرافية عدة، وخصوصا على الحدود مع سوريا، وذلك ضمن إطار عملية "راوند أب"، التي ينفذها التحالف للقضاء على ما تبقى من مقاتلي "داعش" على امتداد شرق وادي نهر الفرات ووسطه.

وأثنى بايروم على دور القوات العراقية المختلفة في دعم عمليات التحالف داخل الأراضي السورية، كاشفا أن مدفعية الجيش العراقي وبالتنسيق مع مدفيعة فرقة الخيالة الأميركية الثالثة، قامت في الأشهر الماضية بدعم عمليات "قوات سوريا الديموقراطية – قسد" في تحرير منطقة الدشيشة السورية انطلاقا من مواقعها داخل الأراضي العراقية.

وفي ما يتعلق بالتنسيق الجاري بين قوات الشرطة الاتحادية العراقية وقوات "البشمركة" الكردية، قال بايروم إن عمليات مشتركة عدة تم تنفيذها بينهما في الفترة الأخيرة، وذلك بمبادرة من قوات التحالف.

وأقر الكولونيل جوناثان بايروم نائب قائد العمليات في قيادة التحالف الدولي في سوريا والعراق ، بأن الحرب ضد تنظيم "داعش" لم تنته وأن تهديده مازال قائما.

وأضاف بايروم، أن القوات العراقية ما زالت تلاحق عناصر التنظيم في محافظة الأنبار غربي البلاد، حيث تمكنت مجموعات قتالية تابعة له من الاختباء في الصحراء والتحصن فيها.

وذكر بايروم بأن التحالف يقوم وعلى خط مواز للعمليات العسكرية بجهود أمنية للقضاء على مصادر تمويل عناصر التنظيم والوسائل الدعائية التي يسيطر عليها أفراد تابعون له، وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تنفذها القوات العراقية الآن تتركز على منع احتمالات عودة نفوذ المجموعات الارهابية.