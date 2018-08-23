التحالف الدولي: البغدادي أصبح عديم الجدوى

قال المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن شون راين الخميس إن قيادة أبو بكر البغدادي لتنظيم داعش باتت "غير مؤثرة" خاصة مع اقتراب "هزيمة" المتطرفين المسلحين بشكل كامل.

وأوضح راين خلال حوار مع صحافيين عبر الهاتف أن "البغدادي كان شخصا مكروها جدا لكنه بات الآن عديم الجدوى وغير فعال، لذلك نحن غير معنيين بأي تعليقات تصدر عن داعش".

وتأتي تصريحات المسؤول العسكري الأميركي غداة صدور أول تسجيل صوتي ينسب إلى زعيم داعش منذ عام.

ويعتقد مسؤولون عراقيون أن البغدادي، الذي سرت شائعات عدة حول مقتله ووضعت واشنطن مبلغ 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، موجود في سورية قرب الحدود العراقية.

وأضاف راين "نعتقد أن قيادته غير مؤثرة ونحن نركز على هزيمة آخر فلول داعش. إن كان موجودا أو لا فإن هذا لا يعني شيئا".

وأوضح أن التنظيم بات يستخدم "آخر مقاتليه"، مضيفا "لذلك سيحاولون أن يتخذوا موقفا يبحثون عن هجمات استعراضية تظهرهم مؤثرين في وقت أنهم تقريبا هزموا عسكريا، باستثناء المنطقة التي نحن على وشك دخولها".