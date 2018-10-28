التحالف الدولي: قسد ستستعيد ما فقدته بوادي الفرات

قال التحالف الدولي لمحاربة داعش الأحد إن سيطرة التنظيم على بعض المناطق في منطقة الفرات مؤقتة وستتم استعادتها.

وغرد حساب التحالف الدولي على تويتر بتصريحات لمبعوث الرئيس الأميركي بريت مكغيرك جاء فيها أن "القتال في منطقة وادي الفرات الأوسط صعب، وستستعيد قوات سورية الديمقراطية ما فقدته".

وأضاف مكغيرك أن القتال "صعب للغاية لأننا في المراحل الأخيرة، حيث يرتدي كل مقاتل تابع لداعش تقريبا حزاما ناسفا"، وتابع "إنه قتال صعب لكننا سننجح".

Fighting in the MERV is tough and the SDF loss will be regained. “It is very difficult because we are in the last stages, where almost every ISIS fighter is in a suicide belt,” said @brett_mcgurk, Special Envoy to D-ISIS. “It’s very difficult fighting but we will get it done.” — Inherent Resolve (@CJTFOIR) October 28, 2018

وكان تنظيم داعش قد قتل ما لا يقل عن 40 من عناصر سورية الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، وأسر كثيرين آخرين واستعاد مناطق كان فقدها في وقت سابق من الشهر الجاري في شرق سورية قرب الحدود مع العراق.

ويشن مقاتلو قوات سورية الديمقراطية عملية عسكرية منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي تحت غطاء من غارات جوية للتحالف الذي تقوده واشنطن للسيطرة على آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم في سورية.



وقال نشطاء إن الاشتباكات التي وقعت الجمعة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت كانت بدأت عندما شن التنظيم المتطرف هجوما مضادا على مواقع قوات سورية الديمقراطية شرقي نهر الفرات في محافظة دير الزور بشرق سورية والمتاخمة للحدود العراقية، مستغلا وجود عاصفة رملية.