التحالف الدولي: مقتل عشرات من مسلحي داعش شمال العراق

أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش الأحد أنه شن عملية مشتركة مع قوات خاصة عراقية في الـ31 من الشهر الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 من مسلحي داعش بينهم قياديون في شمال العراق.

وأوضح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان أن العملية كانت عبارة عن غارات جوية تلاها هجوم على الأرض نفذته القوات العراقية الخاصة في جبل قرجوغ في قضاء مخمور.

وقال قائد قوة العمليات المشتركة (التحالف الدولي) اللواء باتريك روبرسن إن الضربة الناجحة التي قادتها القوات العراقية الخاصة تعطل شبكات داعش في وقت تواصل (القوات العراقية) الحفاظ على الضغط المطلوب لمنع عودة التنظيم.

A combined operation involving Iraqi Special Operations Forces with assistance of Coalition Forces killed approximately 20 ISIS fighters on Oct. 31, in the Makmuhr Mountains in Northern Iraq. https://t.co/yRiS20mP0N — Inherent Resolve (@CJTFOIR) November 11, 2018

وذكرت القيادة المركزية الأميركية الأحد أن عملية عسكرية نفذت في الـ30 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في محافظة صلاح الدين أدت إلى مقتل 15 من قادة داعش وأكثر من 30 مسلحا آخرين.

وبحسب القيادة المركزية فإن "القادة الذين قتلوا في العملية كانوا مسؤولين عن تنسيق الهجمات عبر شمال وغرب العراق".

وبعد سيطرة داعش على ثلث مساحة العراق إثر هجوم في حزيران/يونيو 2014 تمتد أغلبها في مناطق في شمال وغرب البلاد، أعلن العراق النصر على التنظيم في كانون الأول/ديسمبر 2017 بعد تحرير كافة المدن العراقية.

لكن السلطات لا تزال تطارد خلايا للتنظيم تواصل تنفيذ هجمات متفرقة، لا سيما في الشمال. ويسيطر داعش على جيوب صغيرة نائية على طول الحدود شرقي سوريا.