التحالف الدولي: مقتل مسؤول النفط في داعش

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الثلاثاء تعطيل تمويل تنظيم داعش في العراق وسورية بعد قتل الرجل الذي كان يدير شبكة التنظيم للنفط والغاز الشهر الماضي.

وقال التحالف في بيان إنه "قتل زعيم شبكة النفط والغاز أبو خطاب العراقي وثلاثة أعضاء آخرين في التنظيم في 26 أيار/مايو الماضي في وادي نهر الفرات الأوسط".

وأشار إلى أن العراقي "كان يدير جني الإيرادات من خلال مبيعات نفط وغاز غير قانونية".

وأضاف أن "مقتل هؤلاء الأعضاء يعطل قدرة التنظيم الإرهابي على تمويل عملياته في العراق وسورية".

ولا يزال تنظيم داعش يسيطر على جيوب صغيرة في شرق سورية، بعد خسارته خلال الأشهر الأخيرة مساحات واسعة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق.