التحالف الدولي: نشارك في التحقيقات حول قصف المنطقة الخضراء ببغداد

أعلن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، إطلاق وزارة الدفاع العراقية تحقيقا في حادثة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد الاثنين الماضي.

المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، الكولونيل مايلز كاغينز، قال بالخصوص الأربعاء، إن هناك "بضعة آلاف فقط من قوات التحالف الدولي في العراق، ونقيم في قواعد تحميها القوات العراقية".

وأضاف في حديث لـ"راديو سوا" أن "هذه الآلية موجودة منذ عدة سنوات، والقوات العراقية تقوم بعمل رائع في الحفاظ على أمن هذه القواعد وتعمل على حماية قوات التحالف.

وأكد كاغينز أن التحالف الدولي يقدم الدعم والمشورة في مجال الاستخبارات بمعية وزارة الدفاع العراقية.

وكشف في السياق أن القوات العراقية كانت السباقة للرد على الهجوم الذي طال المنطقة الخضراء قرب السفارة الأميركية في بغداد.

وقال في الصدد "لنكن واضحين عندما اندلع الانفجار، القوات العراقية كانت أول من قام بالرد".

وفي سياق حديثه عن المتسبب الرئيسي في الهجوم، رفض كاغينز توجيه أصابع الاتهام لإيران مبرزا أن تركيزه الآن ينصب على "هزيمة داعش".

وقال "لا أريد التكهن بشأن من أو من هي الجماعات التي تسببت في الهجوم، تركيزنا ينصب هنا على هزيمة داعش، لذا فإن هذا النوع من الهجوم يصرف الانتباه عن هدف جميع من في المنطقة".

وذكر كاغينز بالخطر الذي يشكله داعش، وأضاف "تهديد داعش حقيقي، وهو يسعى للتمرد في المناطق الريفية، وقوات التحالف والقوات العراقية وجماعات أخرى تصدت لسنوات لهذا التنظيم، وحالت دون تهديده للشعب العراقي".

وتابع "هذا النوع من الهجمات لا يساعد على الإطلاق، ونأمل أن تعثر القوات العراقية على منفذي هذا الهجوم حتى نتمكن من تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة".

ولفت كاغينز كذلك، أن "قوات التحالف ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة القوات العراقية في معرفة المتسببين في أعمال العنف".

وأضاف "الذين يشنّون هذه الهجمات يحاولون زعزعة الحكومة العراقية، نحن في التحالف الدولي نقف بقوة مع الحكومة العراقية، ونؤكد أن العنف ضد الدبلوماسيين، العنف ضد المدنيين أمر مروع بالتأكيد، وسنبذل كل ما في وسعنا لتقديم المشورة ومساعدة القوات العراقية ومعرفة المسؤول عن هذه الهجمات".

والاثنين، سقط صاروخا كاتيوشا، في وقت متأخر، قرب السفارة الأميركية في بغداد بحسب ما أفادت به مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.

وقالت مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء للوكالة إن "صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأميركية، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية".

وأوضحت المصادر ذاتها أن صاروخا ثالثا سقط في نهر دجلة المحيط بالمنطقة الخضراء، التي كانت شديدة التحصين وافتتحت شوارعها مؤخرا، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأميركية.