التحالف الدولي يعلن مقتل قيادي بداعش في سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأحد أن أحد كبار قادة تنظيم داعش المتورطين في إعدام رهينة أميركي في 2014 قتل في غارة جوية للتحالف في سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف شون رايان في بيان أوردته وسائل إعلام أميركية إن "ضربات دقيقة" لطائرات التحالف الدولي أدت لمقتل "أبو العمرين" وعناصر آخرين من تنظيم داعش في صحراء البادية جنوب شرق سوريا.

وأضاف البيان أن أبو العمرين كان "ضالعا في قتل المواطن الأميركي بيتر كاسيغ وكان مرتبطا أو متورطا بشكل مباشر في إعدام عدة سجناء آخرين".

وأعلن تنظيم داعش في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 قتل الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ الذي كان قد خطف في سوريا عام 2013.

وبيتر كاسيغ جندي أميركي سابق قاتل في العراق، وقرر تكريس حياته للعمل التطوعي، في مستشفيات وعيادات في لبنان وتركيا التي كانت تستقبل السوريين الذين نزحوا من بلادهم هربا من أعمال العنف، بالإضافة إلى عمله في مناطق منكوبة في سوريا.

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