التحالف الدولي يقصف آخر جيب لداعش بسوريا

أسفر قصف صاروخي للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا عن مقتل 42 شخصا بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وذكر المرصد أن القصف استهدف في وقت متأخر الجمعة منازل في أراض زراعية قرب بلدة الباغوز ما أسفر عن مقتل 42 شخصا بينهم 13 مدنيا.

وبين القتلى سبعة سوريين من داعش بينهم ثلاثة أطفال من نفس العائلة، بالإضافة إلى ستة عراقيين غير مقاتلين، وفق المرصد.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التحالف الذي سبق أن صرح بأنه يتفادى استهداف المدنيين في عملياته.

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي تشن منذ أيلول/سبتمبر 2018 هجوما بريا ضد المتشددين في هذا الجيب الأخير الواقع في محافظة دير الزور غير البعيدة من الحدود العراقية.

ورغم الهجمات المضادة التي شنها التنظيم، أحرزت قسد تقدما سريعا في الأسابيع الأخيرة وتمكنت من السيطرة على القسم الأكبر من آخر جيوب التنظيم في المنطقة.

وفشل التنظيم الخميس في استعادة بلدة الباغوز في هجوم مضاد ما أدى إلى مقتل نحو 50 مقاتلا من الجانبين وفرار آلاف الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال نحو الأراضي التي تسيطر عليها قسد خلال الأيام الأخيرة، وفقا للمرصد.

وبعدما كان التنظيم في عام 2014 يسيطر على ساحات شاسعة في سوريا والعراق المجاور، تقلص نفوذه ليقتصر وجوده حاليا على البادية السورية المترامية الممتدة من وسط البلاد حتى الحدود العراقية.