التحالف السعودي يتهم الحوثيين باختطاف قاطرة في البحر الأحمر

اتهمت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الاثنين، جماعة أنصار الله الحوثية باختطاف سفينة قطر بحري جنوب البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قاطرة بحرية تعرضت "لعملية الخطف والسطو المسلح"، في تمام الساعة 22:58 مساء الأحد.

وأضاف المالكي أن القاطرة تعرضت للهجوم "من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران"، خلال نقلها لحفار بحري تملكه شركة كورية جنوبية.

وحمل المالكي الحوثيين مسؤولية سلامة أفراد طاقم القاطرة متعددي الجنسيات بحسب القانون الدولي، وقال إنها "سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة"، مشددا على انعكاس الهجوم على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.