التحالف بقيادة السعودية ينتقد تقرير بعثة الخبراء الأممية

استنكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأربعاء تقرير بعثة خبراء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن"، مشيرا إلى تضمنه مغالطات بعدم تسهيل وصول المساعدات للسكان.

وكان التقرير الذي صدر الثلاثاء، قد اتهم التحالف بعدم التعاون وتقديم المعلومات.

وفي التاسع من آب/اغسطس استهدفت غارة جوية نسبت إلى التحالف، حافلة كانت تقل أطفالا ما أدى إلى مقتل أربعين منهم بمحافظة صعدة معقل المتمردين، الأمر الذي دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمطالبة بتحقيق مستقل في الهجمات التي تستهدف المدنيين.

وقال التحالف في بيان الأربعاء "التحالف يؤكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي".

ورفض التحالف إدراج أسماء قادة ومسؤولين من دوله في ملحق التقرير، مؤكدا أن فريق التحقيق تجاهل ردود التحالف حول "ادعاءات قدمت بتقارير مضللة".

واتهم التحالف التقرير بمحاولة "تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن "، مشيرا إلى "تجاهل دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي".

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