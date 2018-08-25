التحالف: باقون في سورية حتى هزيمة داعش وانسحاب إيران

أجرى وفد من التحالف الدولي برئاسة مستشار وزارة الخارجية الأميركية ويليام روباك السبت، جولة تفقدية لناحية الشدادي بمحافظة الحسكة شمال غرب سورية، وحضر الوفد اجتماعا موسعا مع المجلس المحلي للمدينة.

وعقد روباك مؤتمرا صحفيا أكد فيه بقاء قوات التحالف الدولي في سورية حتى التأكد من الهزيمة النهائية لداعش، وأضاف أن قوات التحالف ستركز اهتمامها على انسحاب القوات الإيرانية وحلفائها أيضا.

وقال المسؤول الأميركي إن "هدفنا هو مساعدة أهالي هذه المنطقة في الحياة اليومية وتقديم المساعدة الإنسانية حتى إعادة الاستقرار الأمني وعودة الحياة الطبيعية للمواطنين وهذا جزء من الأهداف لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي"، وأكد أهمية القضاء على الجيب الأخير لداعش في منطقة حوض الفرات شمال شرق دير الزور والتي تعد النقطة الأخيرة للتنظيم.

وعن زيارة ويليام روباك قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي، حسام العلي، إن المستشار الرئيسي للتحالف الدولي تعهد بتقديم المساعدة في المجالات الخدمية مثل "التعليم والصحة والكهرباء والماء" وغيرها، وذلك لإعادة الحياة من جديد إلى المناطق المحررة وعودة السكان إليها.

وسيزور مستشار وزارة الخارجية الأميركية المناطق المحررة حديثا في ريف دير الزور الشرقي في جولة تفقدية تستغرق ثلاثة أيام.