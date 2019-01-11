التحالف الدولي: بدأنا الانسحاب من سوريا

قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الجمعة إن التحالف بدأ عملية الانسحاب من سوريا.

وقال الكولونيل شون رايان إن التحالف "بدأ عملية انسحابنا المدروس من سوريا. حرصا على أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات".

ولم يوضح رايان إن كان يتحدث عن القوات الأميركية وحدها أم جميع قوات التحالف المشاركة في عملية العزم الصلب لمحاربة داعش.

وكان مسؤول رفيع في البنتاغون قد أبلغ الصحافيين مساء الخميس بأن شحنة تابعة للقوات الأميركية قد غادرت سوريا بالفعل.

وقال مراسل الحرة في الوزارة الدفاع الأميركية إن المسؤول الذي تحدث عبر الهاتف لم يعط تفاصيل عن الشحنة، إلا أنه أوضح أنها تنفيذ لأوامر الانسحاب من هذا البلد.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب النزاع في سوريا عبر شبكة من الناشطين على الأرض، إن الانسحاب بدأ ليل الخميس.

وأضاف المرصد أن قافلة من نحو 10 عربات مدرعة بالإضافة إلى شاحنات، انسحبت من بلدة رميلان في شمال شرق سوريا إلى العراق.