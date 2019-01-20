التحالف بقيادة الرياض يعلن تدمير مواقع حوثية

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن الأحد أنه "دمر" سبعة أهداف تابعة للمتمردين الحوثيين في محيط صنعاء، بينها مواقع تستخدم لصناعة أو تخزين أو إطلاق طائرات مسيرة (من دون طيار).

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أن التحالف، الذي يتدخل عسكريا في اليمن منذ 2015، أجرى "عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيار في سبعة مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء" التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأظهرت مشاهد صورتها وكالة الصحافة الفرنسية لسلة انفجارات ليلية وقعت ليل السبت الأحد في محيط العاصمة اليمنية، وذلك بعد عشرة أيام من تبني الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أدى إلى سقوط سبعة قتلى.

وبحسب المالكي، فإن "الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية".

وأوضح المالكي في مؤتمر صحافي مساء الأحد في الرياض عارضاً مشاهد فيديو، أنه تم استهداف سبعة مواقع عسكرية في محيط صنعاء متهما إيران بتوفير الطائرات من دون طيار للمتمردين والمهارات التقنية لإطلاق هذا النوع من المعدات.

وأكد المتحدث أنه لم يصب أي مدني يمني في عمليات القصف التي نفذت بدقة رغم وجود المواقع المستهدفة في أحياء سكنية.

وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمنية في 2014، وشهد النزاع تصعيدا في 2015 بهروب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السعودية مع سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من البلاد، وتدخل تحالف بقيادة السعودية عسكريا دعما للحكومة.

وأجريت محادثات سلام بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين الشهر الماضي في السويد برعاية الأمم المتحدة. وتم التوصل إلى هدنة في الحديدة لكنها لا تزال هشة.

واتهم المالكي الأحد الحوثيين بانتهاك الهدنة 680 مرة منذ دخولها حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.