التحالف بقيادة السعودية: قتلنا عناصر من حزب الله

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن الاثنين أنه قتل عناصر من حزب الله اللبناني في اليمن، بينهم قائد ميداني.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان إنه تم "استهداف 41 عنصرا إرهابيا في عقبة مران (في صعدة شمال اليمن) وتدمير عرباتهم ومعداتهم"، مشيرا إلى أن "من بين القتلى ثمانية عناصر من حزب الله اللبناني الإرهابي".

ولم يتطرق المالكي إلى تفاصيل العملية التي تأتي في إطار حملة عسكرية في صعدة والحديدة، حيث تخوض قوات الحكومة المعترف بها دوليا بدعم من قوات إماراتية معارك لاستعادة المنطقة من الحوثيين.

وتتهم الرياض الحوثيين بتلقي دعم عسكري من طهران.

وهذا أول اعلان رسمي من قبل التحالف بشأن مقتل مقاتلين من حزب الله في اليمن، لكن العقيد المالكي قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنها "ليست المرة الأولى" التي يقتل فيها عناصر من حزب الله اليمن.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حزب الله في مقابلة مع قناة بإطلاق صاروخ ايراني من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه الأراضي السعودية.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد صنفت في آذار/مارس 2016 حزب الله منظمة إرهابية.