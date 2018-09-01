التحالف بقيادة السعودية: قصف حافلة صعدة لم يكن مبررا

أقر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت بحدوث "أخطاء" في الغارة الجوية التي أصابت حافلة كانت تقل أطفالا في منطقة ضحيان بمحافظة صعدة قبل حوالي ثلاثة أسابيع، ما أودى بحياة 40 منهم.

وقال المتحدث باسم "الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن" منصور المنصور في مؤتمر صحافي بالرياض إنه تم تنفيذ الغارة بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود قيادات حوثية في الحافلة، ثم صدر أمر "بعدم استهدافها لتواجدها بين مدنيين لكنه أتى متأخرا".

وأضاف المتحدث باسم الفريق، المكلف من التحالف بالتحقيق في الضربات الجوية، أن حافلة ضحيان كانت "هدفا عسكريا مشروعا" لأنها كانت تقل قياديين حوثيين، لكنه قال أيضا إن الهدف في الغارة "لم يكن يشكل خطرا آنيا على قوات التحالف".

وتابع المنصور خلال المؤتمر بالقول إن قصف الحافلة "لم يكن مبررا في هذا الوقت".

وطالب المتحدث بمحاسبة المتسببين في تلك الأخطاء، وتقديم المساعدات للمدنيين المتضررين من الغارة.

وكان تقرير لخبراء تابعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قال مؤخرا إن الغارات الجوية التي يشنها التحالف في اليمن "أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيين"، وهو التقرير الذي وصفته الرياض بأنه يتضمن "مغالطات".

ودفعت الحادثة التي وقعت في التاسع من آب/أغسطس الماضي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المطالبة بتحقيق مستقل في الهجمات التي تستهدف المدنيين.

ومنذ آذار/مارس 2015، أسفر النزاع في اليمن عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل واندلاع أسوأ أزمة إنسانية في العالم.