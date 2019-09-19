التحالف بقيادة السعودية ينفذ "عملية نوعية" في الحديدة

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء الخميس، أنه نفذ عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة ضد ما وصفها بـ"أهداف عسكرية مشروعة".

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، إنه "إلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد، فقد نفذت القوات المشتركة للتحالف فجر الخميس عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية" تابعة للحوثيين.

وأوضح المالكي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن "الأهداف المدمرة شملت أربعة مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية"، مضيفا أن المواقع تستخدم لتنفيذ أعمال "تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وتأتي العملية العسكرية في الحديدة، بعد أيام على تعرض أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية لهجوم غير مسبوق تبناه الحوثيون، وتسبب بخفض الإنتاج السعودي.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون منذ نحو أربع سنوات على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتدخل التحالف المدعوم من الغرب في اليمن في مارس 2015، لمقاتلة الحوثيين حلفاء إيران، دعما للحكومة المعترف بها دوليا.