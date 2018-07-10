التحالف بقيادة السعودية يعترض صاروخا استهدف جازان

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة جازان جنوب السعودية.

وقال التحالف في بيان إن الدفاعات الجوية السعودية رصدت "إطلاق صاروخ بالستي من قبل الحوثيين من مدينة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف البيان أن "الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، من دون أن يسفر ذلك عن أية إصابات".

من جهتها قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن "صاروخا من طراز بدر-1 استهدف مدينة جازان الاقتصادية"، حيث تبني شركة أرامكو السعودية مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها خلال العام المقبل.

وتعلن السعودية بين فترة وأخرى اعتراض صواريخ بالستية يطلقها الحوثيون على مناطق عدة في المملكة، من بينها صواريخ أطلقت باتجاه العاصمة الرياض ومدن قريبة من الحدود مع اليمن.