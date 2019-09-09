التحالف بقيادة السعودية يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عن اعتراض طائرة مسيرة من اليمن باتجاه المملكة، مساء الاثنين.

وقال المالكي إن الطائرة أسقطت "بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.. باتجاه المملكة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ "كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية".

وشدد المالكي على أن "هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأشار إلى أن "هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي".