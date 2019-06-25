التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتقال أمير داعش في اليمن

أعلن التحالف بقيادة السعودية الثلاثاء إلقاء القبض على زعيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضائه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين" خلال تنفيذ العملية وذلك من خلال "تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية" للهجوم.

ونشرت الوكالة صورا ومقطع فيديو للعملية التي قالت إن القوات الخاصة السعودية نفذتها بالتعاون مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.