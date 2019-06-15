اليمن.. التحالف يقصف مواقع للحوثيين بصنعاء

أفاد التلفزيون الرسمي السعودي السبت بأن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن استهدف مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء.

وقال التلفزيون إن الضربات استهدفت أنظمة للدفاع الجوي ومواقع عسكرية في المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وجاءت بعد أيام من هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار أبها السعودي.

وصعد الحوثيون الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مدن في السعودية في الشهور الأخيرة مع تزايد التوتر بين إيران ودول خليجية.

ويقاتل التحالف المدعوم من الغرب الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ عام 2015 في محاولة لإعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي أجبرها الحوثيون على الخروج من صنعاء.

وتقول الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إن الحرب الأهلية اليمنية أسفرت عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل ودفعت البلاد إلى شفا مجاعة.