ضربة جوية للتحالف تستهدف مباني يستخدمها داعش في سورية

قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة إنه شن الاثنين ضربة جوية على مسجد استخدمه تنظيم داعش مقرا للقيادة في ثاني واقعة من نوعها في غضون أقل من أسبوع واحد.

وقال بيان من التحالف "دمرت ضربة جوية للتحالف عددا من المباني التي استخدمها داعش لشن هجمات... كان أحد تلك المرافق التي استخدمها داعش مسجدا جرى استغلاله كموقع للدفاع ومركز للقيادة".

وأضاف البيان "قتلت الضربة عددا من أفراد داعش، بينما كانوا يطلقون النار بهمة على قوات شريكة للتحالف، وقضت على قدرة أخرى لداعش في أرض المعركة".

ووقعت الضربة في بلدة السوسة السورية.

وكان التحالف ذكر الأحد أنه قتل عددا من المتشددين في شرق سورية عندما ضرب مسجدا استخدمه داعش قاعدة له.

وقال التحالف في بيانه الصادر الاثنين: "بما أن ثاني ضربة جوية للتحالف في غضون أقل من أسبوع كانت على مسجد يستخدمه داعش كموقع للقتال، فإن ذلك يظهر يأس (التنظيم) وتصميمه على إساءة استغلال المباني المحمية بشن هجمات عسكرية ضد قوات سورية الديمقراطية وقوات التحالف".