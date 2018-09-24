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التحالف في اليمن يعتزم فتح ممرات إنسانية 

مدنيون فارون من الصراع في الحديدة

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين أنه يعتزم فتح ثلاثة ممرات إنسانية آمنة بين الحديدة والعاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي للصحافيين في الرياض إن التحالف يعمل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) من أجل فتح تلك الممرات.

وأوضح أن "الهدف من إنشاء هذه الممرات تأمين الطرق للتحركات الإنسانية بين صنعاء والحديدة"، مشيرا إلى وجود ثلاثة ممرات تربط بين المدينتين.

وبحسب المالكي ستعمل هذه الممرات من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، موضحا أنه سيتم "تفعيلها قريبا".

وكان التحالف قد أعلن الأسبوع الماضي استئناف العملية الهادفة إلى السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعد نحو شهرين ونصف من تعليقها إفساحا في المجال أمام المفاوضات السياسية.

وتدخل عبر الميناء غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجّهة إلى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ 2014.

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