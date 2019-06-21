التحالف: قصف زوراق حوثية مفخخة قرب الحديدة

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن إنه ضرب أهدافا للحوثيين حول مدينة الحديدة الساحلية، كانت تستعد لتهديد الملاحة البحرية، وذلك بعد أن أطلق الحوثيون صاروخا على محطة كهرباء في جنوب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "الأهداف شملت عدد (خمسة) زوارق مفخخة ومسيّرة عن بعد تم تجهيزها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

من جانبه، ذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين الخميس أن الحركة نفذت عمليات عسكرية على مطار جازان في جنوب السعودية لكن لم يصدر تعليق بعد من السلطات السعودية على النبأ.

وقالت المحطة التلفزيونية إن تلك العمليات عطلت الملاحة الجوية في مطار جازان. ولم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.