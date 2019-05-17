التحالف: نفذنا ضربات جوية في صنعاء

نفذ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عدة ضربات جوية الخميس على العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وذلك بعدما أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران المسؤولية عن هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين.

وقال سكان إن الضربات استهدفت تسعة مواقع عسكرية في المدينة ومحيطها. وأبلغت وكالات إغاثة عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال مراسل "راديو سوا" أحمد داوود إن الغارات الجوية استهدفت أيضا مواقع في حي هايل السكني، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة خمسين آخرين، إضافة إلى تدمير عدة منازل من بينها منزل يعود لأسرته.

ومن بين القتلى ابن شقيق المراسل ويبلغ من العمر 18 عاما، فيما أصيبت والدته بجراح خطيرة، إضافة إلى إصابة سبعة آخرين من أفراد العائلة تتراوح جراحهم ما بين المتوسطة والحرجة.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفيين تدعمهما في صنعاء استقبلا 48 مصابا وأربعة قتلى بسبب الضربات.

وقال التحالف إنه نفذ عمليات جوية على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة بهدف "تحييد قدرات الانقلابيين (الحوثيين) على تنفيذ الأعمال العدائية".

وأضاف أن الطلعات الجوية "حققت أهدافها بكل دقة". وحث التحالف المدنيين على عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.