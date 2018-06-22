التحالف يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة

استقدمت قوات التحالف بقيادة السعودية تعزيزات عسكرية باتجاه مدينة الحديدة اليمنية حيث يواجه التحالف تحديا صعبا للسيطرة على الميناء البحري الرئيسي في البلاد، بعد أن أعلن في وقت سابق سيطرته على مطارها، وهو الأمر الذي نفاه الحوثيون.

وتتواصل المعارك في الحديدة لا سيما في شارع الكورنيش المؤدي إلى ميناء المدينة فيما تمركز الحوثيون وسط الأحياء الجنوبية والغربية في المدينة لمنع قوات التحالف من التقدم نحو الميناء، وفقا لمصادر محلية.

ونشر الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثيين ما قال إنها صور تظهر التصدي للمدرعات أثناء هجومها على مطار الحديدة، مؤكدا انسحاب المهاجمين واستمرار سيطرة الحوثيين على المطار.

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن المؤتمر الإنساني حول اليمن الذي كان أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد على مستوى الخبراء في الـ27 من الشهر الحالي في باريس، وليس على المستوى الوزاري، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المصدر أن المؤتمر يهدف إلى دراسة الوضع والإجراءات الواجب اتخاذها بالنظر إلى التطورات الأخيرة ميدانيا في اليمن.

وكان تنظيم هذا المؤتمر تقرر أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا في العاشر من نيسان/أبريل الماضي.

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