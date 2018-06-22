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الشرق الأوسط

التحالف يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة

القوات الموالية للحكومة اليمنية تستعد للتقدم إلى ميناء الحديدة
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القوات الموالية للحكومة اليمنية تستعد للتقدم إلى ميناء الحديدة

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القوات الموالية للحكومة اليمنية تستعد للتقدم إلى ميناء الحديدة

استقدمت قوات التحالف بقيادة السعودية تعزيزات عسكرية باتجاه مدينة الحديدة اليمنية حيث يواجه التحالف تحديا صعبا للسيطرة على الميناء البحري الرئيسي في البلاد، بعد أن أعلن في وقت سابق سيطرته على مطارها، وهو الأمر الذي نفاه الحوثيون.

وتتواصل المعارك في الحديدة لا سيما في شارع الكورنيش المؤدي إلى ميناء المدينة فيما تمركز الحوثيون وسط الأحياء الجنوبية والغربية في المدينة لمنع قوات التحالف من التقدم نحو الميناء، وفقا لمصادر محلية.

ونشر الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثيين ما قال إنها صور تظهر التصدي للمدرعات أثناء هجومها على مطار الحديدة، مؤكدا انسحاب المهاجمين واستمرار سيطرة الحوثيين على المطار.

التحالف يؤكد سيطرة قوات الحكومة على مطار الحديدة بالكامل والحوثيون ينفون
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التحالف يؤكد سيطرة قوات الحكومة على مطار الحديدة بالكامل والحوثيون ينفون

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وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن المؤتمر الإنساني حول اليمن الذي كان أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد على مستوى الخبراء في الـ27 من الشهر الحالي في باريس، وليس على المستوى الوزاري، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المصدر أن المؤتمر يهدف إلى دراسة الوضع والإجراءات الواجب اتخاذها بالنظر إلى التطورات الأخيرة ميدانيا في اليمن.

وكان تنظيم هذا المؤتمر تقرر أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا في العاشر من نيسان/أبريل الماضي.

شاهد تقرير "الحرة" عن الأوضاع الصحية في الحديدة:

تفاقم الأوضاع الصحية في محافظة الحديدة جراء المعارك الدائرة
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تفاقم الأوضاع الصحية في محافظة الحديدة جراء المعارك الدائرة

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